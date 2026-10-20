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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Lille deplasmanında oynayacağı karşılaşma öncesinde Fransa'da yaşanan toplumsal olaylar nedeniyle güvenlik tartışması gündeme geldi. Lille sokaklarına da sıçrayan şiddetli protestoların ardından karşılaşmanın ertelenebileceği yönünde iddialar ortaya atılırken, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Galatasaray Lille maçı ertelenecek mi, iptal olur mu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Lille maçı başka ülkede mi oynanacak? Detaylar...

LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alacağını belirterek Lille - Galatasaray ve Paris Saint-Germain - Barcelona karşılaşmalarının ertelenmesi ihtimalini reddetti. Bakan, Avrupa kupalarında bu hafta oynanacak maçların programında herhangi bir değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lille - Galatasaray karşılaşması öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor. Galatasaray'ın takım kafilesi ve taraftarlarının güvenliği için UEFA'dan güvence istediği belirtilirken, karşılaşmada 800'den fazla güvenlik görevlisinin görev yapması bekleniyor.

GALATASARAY LILLE MAÇI ERTELENECEK Mİ, İPTAL OLUR MU?

Fransa'daki toplumsal olayların ardından Lille - Galatasaray karşılaşmasının ertelenip ertelenmeyeceği ve iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Hafta sonundan itibaren Avrupa basınına yansıyan iddialarda, güvenlik gerekçesiyle karşılaşmanın ertelenebileceği öne sürüldü.

Ancak Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, yaptığı açıklamada Lille - Galatasaray ile Paris Saint-Germain - Barcelona maçlarının ertelenmesi ihtimalini reddetti. Güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alacağını belirten Nuñez, Avrupa kupalarında bu hafta oynanacak karşılaşmaların programında değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Bu açıklamaya göre Lille - Galatasaray maçının ertelenmesi veya iptal edilmesine yönelik bir karar bulunmuyor. Karşılaşmanın planlanan program doğrultusunda oynanması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY LILLE MAÇI BAŞKA ÜLKEDE Mİ OYNANACAK?

Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle Lille - Galatasaray karşılaşmasının başka bir ülkeye alınacağı yönünde gündeme gelen iddialar da merak ediliyor. Ancak karşılaşmanın başka bir ülkede oynanacağına ilişkin bir karar bulunmuyor.

Mevcut programa göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Lille'in konuğu olacak. Karşılaşmanın Lille'deki Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanması planlanıyor.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun 3. hafta mücadelesinde Lille ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Lille - Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile 19.45'te çalacak. Lille - Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.