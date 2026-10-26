Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün mü?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisi bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. İşte derbinin tarihi, saati ve stadına dair tüm detaylar.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Galatasaray ile Fenerbahçe bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Derbi, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasının kapanış maçı olarak oynanacak.

DERBİ NEDEN PAZARTESİ OYNANIYOR?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, İstanbul’da 25 Ekim Pazar günü düzenlenen etkinlikler ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak pazartesi gününe alındı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbi Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanalda yer alıyor. Maç şifresiz değil; izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler beIN CONNECT’i kullanabilecek.

DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park’ta oynanacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

407. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihlerinde 407. kez karşı karşıya gelecek. Asırlık rekabetin yeni sayfası, iki takımın da Avrupa’daki maçlarının ardından yazılacak.