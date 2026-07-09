Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, ilk maç nerede oynanacak?

Süper Lig'de gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun fikstürü açıklamasıyla birlikte Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi ve ev sahibi takım netlik kazandı. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, sezonun ilk derbisine hangi stat ev sahipliği yapacak? İşte merak edilenler.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? İLK DERBİ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'de fikstürün belli olmasının ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşmaların başında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi geliyor. Ezeli rakiplerin yeni sezondaki ilk randevusunun tarihi ve oynanacağı stat şimdiden gündemin üst sıralarında yer alıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig fikstürüne göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun ilk derbisi ligin 9. haftasında oynanacak. Karşılaşmanın kesin günü ve saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak. Mevcut takvime göre derbinin 17-20 Ekim tarihleri arasında oynanması bekleniyor.

İLK DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Sezonun ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Galatasaray ev sahipliği yapacak. Bu nedenle mücadele, sarı-kırmızılı ekibin iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Her sezon şampiyonluk yarışına doğrudan etki eden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, bu yıl da büyük heyecana sahne olmaya hazırlanıyor. Karşılaşmanın hakemi, başlama saati ve bilet satış takvimi gibi detaylar ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamalarının ardından netlik kazanacak.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ RESMİ AÇIKLAMADA

Derbinin kesin maç günü ve saati, yayın programı doğrultusunda TFF tarafından ilerleyen haftalarda ilan edilecek. Futbolseverler, 17-20 Ekim tarihleri arasında oynanması beklenen dev mücadele için resmi duyuruları yakından takip ediyor.