Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic vs Bursaspor maçı nereden CANLI izlenir?

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Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, basketbol takipçilerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak iki takım arasındaki mücadele, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY MCT TECHNIC - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE HEYECAN

Galatasaray MCT Technic - Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic, bugün sahasında Bursaspor'u ağırlıyor. Ligde galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak iki ekip arasındaki mücadele öncesinde basketbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Galatasaray MCT Technic - Bursaspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY MCT TECHNIC - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray MCT Technic - Bursaspor karşılaşması, bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic - Bursaspor karşılaşması, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, maçı bu iki kanal üzerinden takip edebilecek.

BEIN SPORTS HABER KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports Haber, Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapıyor. Kanal ayrıca Digiturk'te 85, Kablo TV'de ise 223. kanalda yer alıyor. Karşılaşmanın beIN Sports'un resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak takip edilebileceği belirtiliyor.

BEIN SPORTS 5 KAÇINCI KANALDA?

Maçı beIN Sports 5 üzerinden izlemek isteyenler, kanala Digiturk'te 81. kanaldan ulaşabilecek. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC - BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Galatasaray MCT Technic, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada iç saha avantajını kullanarak galibiyet almak isterken, Bursaspor ise İstanbul'dan galibiyetle dönmenin peşinde olacak.