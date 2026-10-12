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GALATASARAY BARCELONA MAÇ SONUÇLARI: Galatasaray Barcelona kaç kez karşılaştı, nasıl sonuçlandı? Galatasaray hiç Barcelona'yı yendi mi?

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GALATASARAY BARCELONA MAÇ SONUÇLARI: Galatasaray Barcelona kaç kez karşılaştı, nasıl sonuçlandı? Galatasaray hiç Barcelona'yı yendi mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü oynanacak karşılaşmada yeniden kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın geçmişteki randevuları futbolseverlerin gündemine geldi. Galatasaray'ın Barcelona karşısında kaç kez sahaya çıktığı, maçların nasıl sonuçlandığı ve sarı-kırmızılı ekibin İspanyol temsilcisini mağlup edip etmediği araştırılıyor. Peki, Galatasaray Barcelona kaç kez karşılaştı, nasıl sonuçlandı? Galatasaray hiç Barcelona'yı yendi mi?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 13 Ekim Salı akşamı karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın geçmiş karşılaşmaları da gündeme geldi. Peki,  Galatasaray Barcelona kaç kez karşılaştı, nasıl sonuçlandı? Galatasaray hiç Barcelona'yı yendi mi? Detaylar...

GALATASARAY BARCELONA KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Galatasaray ile Barcelona, Avrupa kupalarında toplam 10 maçta karşılaştı. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 24 Kasım 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

1993-1994 ve 1994-1995 sezonlarında karşı karşıya gelen iki takım, sonraki yıllarda da Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında eşleşti. 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında oynanan maçların ardından Galatasaray ile Barcelona, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yeniden eşleşti.

İki takım arasındaki son karşılaşmalar, Mart 2022'de oynandı. İlk maçta Barcelona ile Galatasaray 0-0 berabere kalırken İstanbul'daki rövanşı Barcelona 2-1 kazandı. Böylece iki ekip arasındaki Avrupa kupası karşılaşmalarının sayısı 10'a ulaştı.

GALATASARAY HİÇ BARCELONA'YI YENDİ Mİ?

Galatasaray, Barcelona'yı Avrupa kupalarında bir kez mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 23 Kasım 1994'te UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan karşılaşmada Barcelona'yı 2-1 yendi.

İstanbul'da oynanan mücadelede Barcelona, Romário'nun 16. dakikada attığı golle öne geçti. Galatasaray, 72. dakikada Hakan Şükür'ün penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Arif Erdem'in 88. dakikada attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşısındaki tek galibiyetini elde etti.

İki takımın diğer karşılaşmalarında Barcelona 6 galibiyet alırken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY BARCELONA MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan 10 karşılaşmanın sonuçları, iki takımın Avrupa kupalarındaki rekabetini ortaya koyuyor. İlk maçtan son karşılaşmaya kadar oynanan mücadelelerin tarihleri ve skorları şöyle:

24 Kasım 1993: Galatasaray 0-0 Barcelona

30 Mart 1994: Barcelona 3-0 Galatasaray

14 Eylül 1994: Barcelona 2-1 Galatasaray

23 Kasım 1994: Galatasaray 2-1 Barcelona

5 Aralık 2001: Barcelona 2-2 Galatasaray

19 Mart 2002: Galatasaray 0-1 Barcelona

24 Eylül 2002: Galatasaray 0-2 Barcelona

13 Kasım 2002: Barcelona 3-1 Galatasaray

10 Mart 2022: Barcelona 0-0 Galatasaray

17 Mart 2022: Galatasaray 1-2 Barcelona

İki takımın geçmiş karşılaşmalarında Galatasaray'ın tek galibiyeti 23 Kasım 1994'teki 2-1'lik sonuç oldu. Barcelona ise oynanan 10 maçın 6'sını kazandı. Üç karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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