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Galatasaray Aston Villa maçının hakemi kim sorusunun yanıtı Daniel Siebert. Alman hakem Daniel Siebert, Galatasaray Aston Villa maçını yönetecek. VAR'da da Alman hakem Sören Storks görev yapacak. Karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA, Galatasaray Aston Villa maçında düdüğü Alman hakem Daniel Siebert'e emanet etti.

Siebert'in yardımcılıklarını yine Almanya'dan Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Badstübner olarak belirlendi.

Maçın VAR koltuğunda Sören Storks oturacak, AVAR görevini ise Johann Pfeifer üstlenecek. Böylece hakem ekibinin tamamı Alman hakemlerden oluşuyor.

Daniel Siebert'in dini inancı hakkkında açıklama bulunmuyor.

DANİEL SİEBERT KİMDİR?

Daniel Siebert, 1984 doğumlu Alman futbol hakemi. Bundesliga'da uzun yıllardır görev yapan Siebert, FIFA kokartlı hakem olarak UEFA organizasyonlarında ve büyük turnuvalarda düdük çaldı.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.