Bilim kurgu, korku ve gizem türlerini bir araya getiren From, yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dördüncü sezonun tamamlanmasının ardından dizinin geleceğine ilişkin resmi açıklamalar gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Özellikle final sezonunun yayın tarihi, çekim takvimi ve hikâyenin nasıl tamamlanacağına ilişkin paylaşılan bilgiler, diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, From 5. sezon ne zaman? From dizisi devam edecek mi, final mi yaptı? İşte From dizisinin geleceğine ilişkin açıklanan detaylar.

FROM DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

From dizisi yayın hayatını henüz tamamlamadı.

Yapılan açıklamalara göre yapım, 5. sezonla birlikte ekran yolculuğunu sürdürecek. Aynı açıklamalarda, 5. sezonun dizinin final sezonu olacağı da duyuruldu.

FROM 5. SEZON NE ZAMAN?

From dizisinin final sezonuna ilişkin hazırlık süreci planlanmaya başladı. Paylaşılan bilgilere göre 5. sezon çekimlerinin 2026 yaz döneminde başlaması öngörülüyor. Yoğun prodüksiyon süreci nedeniyle final sezonunun izleyiciyle 2027 yılında buluşmasının beklendiği ifade ediliyor. Açıklanan planlamaya göre hazırlık, çekim ve yapım süreci tamamlandıktan sonra dizi son sezonuyla ekranlara gelecek.

FROM DİZİSİ KONUSU NE?

From, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve içine giren insanların çıkamadığı gizemli bir kasabada geçiyor. Kasabada mahsur kalan kişiler, geceleri ortaya çıkan ölümcül varlıklardan korunmaya çalışırken aynı zamanda buradan kaçmanın yolunu arıyor. Hikâye ilerledikçe kasabanın ve çevresindeki ormanın sakladığı sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Dizinin merkezinde kasabanın lideri konumundaki Boyd Stevens ile kasabaya yeni gelen Matthews ailesi yer alıyor.

Hayatta kalma mücadelesi veren karakterler, hem birbirleriyle hem de karşı karşıya kaldıkları doğaüstü tehditlerle mücadele ederken kasabanın gizeminin merkezine doğru ilerliyor.

Bilim kurgu, korku ve gerilim unsurlarını bir araya getiren yapım, her sezon yeni gelişmeler ve çözülmeyi bekleyen olaylarla hikâyesini sürdürüyor.