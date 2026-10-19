Fransa'da neler oluyor? SON DAKİKA! Fransa'da neden protesto var?

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Fransa’da ekonomik sorunlar ve eğitim sistemine yönelik tepkiler, farklı toplumsal kesimleri kitlesel gösterilerde bir araya getirdi. 17 Ekim’de düzenlenen eylemlerde öğrenciler, sendikalar ve Sarı Yelekliler hareketi taleplerini sokaklara taşırken, yaşanan olaylar ülkede gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Peki, Fransa'da neler oluyor? Fransa'da neden protesto var? Detaylar...

FRANSA'DA NELER OLUYOR?

Fransa’da 17 Ekim Cumartesi günü düzenlenen kitlesel gösterilerde öğrenciler, sendikalar ve 2018’de ortaya çıkan Sarı Yelekliler hareketi aynı protesto dalgasında bir araya geldi. Ülke genelinde düzenlenen eylemlerde eğitim koşullarının iyileştirilmesi, artan yaşam maliyetlerinin düşürülmesi, ücretlerin yükseltilmesi ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi talepleri öne çıktı.

Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya ve Lille gibi kentlerde düzenlenen gösteriler sırasında protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Paris’te polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken bazı araçlar ile çöp konteynerleri ateşe verildi, iş yerlerinin camları kırıldı. Lyon’da bir turizm ofisinde yangın çıktığı, Marsilya ve Lille’de ise belediye binalarının bazı bölümlerinde hasar meydana geldiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim’deki gösteriler sırasında ülke genelinde en az 272 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaşanan olaylar, protestoların nedenleri ve güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gösteriler, farklı toplumsal kesimlerin ekonomik ve sosyal taleplerinin aynı dönemde sokaklara taşınmasıyla genişledi. Öğrencilerin eğitim koşullarına ilişkin şikâyetleri, sendikaların ücret ve emekli maaşı talepleri ile Sarı Yelekliler hareketinin yüksek fiyatlara yönelik tepkileri, 17 Ekim’deki kitlesel eylemlerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

FRANSA'DA NEDEN PROTESTO VAR?

Fransa’daki protestoların temelinde yükselen yaşam maliyetleri, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu hizmetlerine ilişkin tepkiler bulunuyor. Göstericiler, özellikle akaryakıt, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın hane bütçelerini zorlaştırdığını belirtiyor. Sendikalar ise ücretlerin ve emekli maaşlarının artırılmasını, fiyatların düşürülmesini ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini talep ediyor.

Ülkenin kamu borcunu azaltmaya yönelik bütçe politikaları da protestoların arka planındaki konular arasında yer alıyor. Bütçe tartışmalarının, hükümetin parlamentoda çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle siyasi belirsizliği artırdığı belirtiliyor.

Eylemlerin bir diğer önemli ayağını ise eğitim koşullarına ilişkin şikâyetler oluşturuyor. Eylül ayında Paris’in kuzey banliyölerindeki liselerde başlayan öğrenci protestoları, öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar ve bakımsız okul binalarına yönelik tepkilerle ülke genelindeki çeşitli okullara yayıldı.

Öğrenciler daha iyi eğitim koşulları sağlanmasını ve okullara daha fazla kaynak ayrılmasını isterken, sendikalar ve Sarı Yelekliler de ekonomik taleplerini dile getiriyor. Böylece eğitim alanındaki şikâyetler ile günlük yaşam maliyetlerine yönelik tepkiler aynı gösterilerde buluşuyor.

FRANSA'DA ÖĞRENCİ EYLEMLERİ BÜYÜDÜ

Fransa’da öğrenci eylemlerinin ilk aşaması, eylül ayında Paris’in kuzey banliyölerindeki liselerde başladı. Öğrenciler, okullardaki öğretmen eksikliğinden, sınıfların kalabalık olmasından ve okul binalarının bakımsızlığından şikâyet etti. Sonraki haftalarda ülke genelinde çok sayıda okulda protestolar ve blokajlar düzenlendi.

Öğrenci eylemleri sırasında yaşanan polis müdahaleleri de tartışmaların önemli başlıklarından biri oldu. Bazı öğrencilerin müdahaleler sırasında ağır yaralandığı bildirildi. Bir öğrencinin polis tarafından kullanılan bir mühimmat nedeniyle elini kaybetmesinin ardından güvenlik güçlerinin müdahale yöntemleri gündeme geldi.

Fransız polisinin aşırı güç kullandığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturmaların sürdüğü belirtildi. Yaşanan yaralanmalar, öğrenci protestolarının yanı sıra güvenlik güçlerinin gösteriler sırasındaki uygulamalarına ilişkin tartışmaları da gündemde tuttu.

PARİS'TE GÖZ YAŞARTICI GAZ VE TAZYİKLİ SU KULLANILDI

Fransa’daki gösterilerin en dikkat çeken gelişmelerinden biri, başkent Paris’te yaşanan çatışmalar oldu. On binlerce kişinin yürüdüğü gösteriler sırasında bazı maskeli gruplar ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri, olaylara müdahale etmek amacıyla göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Çatışmalar sırasında bazı araçların ve çöp konteynerlerinin ateşe verildiği, iş yerlerinin camlarının kırıldığı bildirildi. Göstericilerin hükümet binalarına ve güvenlik açısından kritik bölgelere ilerlemesini önlemek amacıyla çok sayıda metro istasyonu kapatıldı.

Olaylar yalnızca Paris’le sınırlı kalmadı. Lyon’da bir turizm ofisinde yangın çıkarken, Marsilya’da belediye binasına giren bazı göstericilerin eşyalara zarar verdiği bildirildi. Lille’de de belediye binasının bazı bölümlerinin tahrip edildiği aktarıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki olaylar kapsamında en az 272 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gösterilerin büyük bölümünün barışçıl geçtiğini belirten protestocular ise şiddet olaylarının hareketin temel taleplerini gölgede bıraktığını savundu.

HÜKÜMET VE MUHALEFET KARŞI KARŞIYA GELDİ

Fransa’daki protestolar, hükümetin açıklamaları ve göstericilerin talepleri üzerinden siyasi tartışmalara da sahne oldu. Başbakan Sébastien Lecornu, şiddet olaylarının aşırı sol gruplar ve suç işlemek isteyen kişiler tarafından çıkarıldığını savundu. Lecornu, hükümetin şiddet karşısında geri adım atmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise protesto hakkına saygı duyulması gerektiğini ifade ederken, bu hakkın insanlara ve kamu mallarına zarar vermeden kullanılması gerektiğini söyledi.

Protestocular ise gösterilerin büyük bölümünün barışçıl geçtiğini ve yaşanan şiddet olaylarının eylemlerin temel taleplerinin önüne geçmemesi gerektiğini dile getirdi. Sendikalar, daha yüksek ücretler ve emekli maaşları, düşük fiyatlar ve güçlü kamu hizmetleri taleplerini sürdürdü.

Fransa’daki gösterilerde öğrencilerin eğitim koşullarına ilişkin talepleri, sendikaların ekonomik beklentileri ve Sarı Yelekliler hareketinin yüksek fiyatlara yönelik tepkileri aynı dönemde bir araya geldi. 17 Ekim’deki kitlesel eylemler sırasında yaşanan çatışmalar ve gözaltılar da ülkedeki protestoların öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı