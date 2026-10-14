Haberler

Feyenoord Como maçı hangi kanalda, Feyenoord Como maçı nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Feyenoord Como maçı hangi kanalda, Feyenoord Como maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Hollanda ekibi Feyenoord, sahasında İtalyan temsilcisi Como'yu ağırlayacak. Avrupa arenasında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak iki takımın karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Feyenoord Como maçı hangi kanalda, Feyenoord Como maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Feyenoord ile Como, Şampiyonlar Ligi'nde kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakiplerinden Feyenoord'un sahne alacağı mücadele, Türk futbolseverlerin de takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Feyenoord Como maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FEYENOORD COMO MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Hollanda ekibi Feyenoord, İtalyan temsilcisi Como'yu konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

FEYENOORD COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord-Como karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

FEYENOORD COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Como arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FEYENOORD COMO MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 1 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

FEYENOORD COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Feyenoord'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Como ise zorlu Hollanda deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.

FEYENOORD, GALATASARAY'IN RAKİPLERİNDEN

Feyenoord-Como karşılaşması, Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önem taşıyor. Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 19 Ocak 2027'de Galatasaray'a konuk olacak. Bu nedenle Feyenoord'un Como karşısındaki performansı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 214 sitede yayınlandı.
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının

İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha
Sarıyer'de göle dönen caddede akıntıya kapılmamak için yüzdü

Akıntıya kapılmamak için cadde ortasında yüzdü
İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime bir gün ara verildi

İstanbul'da çok sayıda üniversitede eğitime ara
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Küçükçekmece'de dere coştu

Burası deniz değil, İstanbul'da mahalle! Küçükçekmece'de dere coştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'den Roma karşısında 7 dakikada tarihi geri dönüş

Arda daha ne yapsın? Real Madrid'den 7 dakikada tarihi geri dönüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla bir araya geldi
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup

Günün ilk maçında 3 gol! İşte kazanan
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti

Fenerbahçe Aston Villa'ya çok farklı kaybetti
Feyenoord, Como'yu İtalya'ya eli boş gönderdi

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Geriden gelip kazandılar
Ayazağa’da sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına kepçe yetişti

Umutlar tükenmişken ortaya çıktı, onlarca kişiyi sel sularından aldı

İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu

Su birikintisine basan çocuk canından oldu! İşte kahreden anlar