Feyenoord Como maçı hangi kanalda, Feyenoord Como maçı nereden CANLI izlenir?

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Feyenoord ile Como, Şampiyonlar Ligi'nde kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakiplerinden Feyenoord'un sahne alacağı mücadele, Türk futbolseverlerin de takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Feyenoord Como maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FEYENOORD COMO MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Hollanda ekibi Feyenoord, İtalyan temsilcisi Como'yu konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

FEYENOORD COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord-Como karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

FEYENOORD COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Como arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FEYENOORD COMO MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 1 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

FEYENOORD COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Feyenoord'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Como ise zorlu Hollanda deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.

FEYENOORD, GALATASARAY'IN RAKİPLERİNDEN

Feyenoord-Como karşılaşması, Türk futbolseverler açısından da ayrı bir önem taşıyor. Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 19 Ocak 2027'de Galatasaray'a konuk olacak. Bu nedenle Feyenoord'un Como karşısındaki performansı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.