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Fenerbahçe Tarfin - Asvel Villeurbanne maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Euroleague kapsamında oynanacak karşılaşmaya İstanbul'daki Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Tarfin - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe Tarfin - Asvel Villeurbanne maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

FENERBAHÇE TARFIN - ASVEL VILLEURBANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin - Asvel Villeurbanne maçı, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFIN - ASVEL VILLEURBANNE MAÇI S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport, Turkcell TV+ platformunda 77. kanaldan ve Disney Plus üzerinden izlenebiliyor. S Sport şifreli yayın yaptığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin ilgili platformlarda aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE TARFIN - ASVEL VILLEURBANNE MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikle canlı olarak izlenebiliyor. Platformun Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE TARFIN - ASVEL VILLEURBANNE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin S Sport platformlarına abone olması gerekiyor.

FENERBAHÇE TARFIN - ASVEL VILLEURBANNE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Tarfin - Asvel Villeurbanne maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. Euroleague kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE TARFIN - ASVEL VILLEURBANNE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin - Asvel Villeurbanne maçı Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

FENERBAHÇE TARFIN - ASVEL VILLEURBANNE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin ile Asvel Villeurbanne arasındaki Euroleague karşılaşması, İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, mücadelede taraftarlarının desteğini arkasına alacak.

FENERBAHÇE TARFIN - ASVEL VILLEURBANNE MAÇI DİJİTAL PLATFORMDAN İZLENEBİLİR Mİ?

Evet, maç S Sport Plus üzerinden internet bağlantısı olan tüm cihazlardan canlı izlenebilecek. S Sport yayınına ayrıca Disney Plus aboneliğiyle de erişilebiliyor.

FENERBAHÇE İÇ SAHADA GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe Tarfin, Euroleague normal sezonundaki iç saha maçında Asvel Villeurbanne karşısında galibiyet hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena'daki taraftar desteğiyle iki puanı hanesine yazdırmak istiyor. Fransız ekibi Asvel Villeurbanne ise İstanbul deplasmanından sürpriz bir sonuçla ayrılmanın peşinde olacak.