Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi kritik bir mücadele bekliyor. Sarı-lacivertliler, lig aşamasının bir sonraki haftasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi stadyumda oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele, 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Haftanın erken saatte oynanacak maçları arasında yer alan mücadele için olası program değişikliklerine karşı resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin İstanbul'daki evi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak. Bu mücadele, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci iç saha maçı olacak. Kadıköy'de taraftarının desteğini arkasına alacak Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 3 puan hedefliyor.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL BAŞLADI?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında İtalyan temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde ise İngiltere'de Aston Villa'ya konuk oluyor. Fenerbahçe, Slavia Prag maçıyla birlikte lig aşamasındaki puan hanesini kabartmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç programı şu şekilde:

10 Eylül 2026 Perşembe: Fenerbahçe 1-1 Roma

14 Ekim 2026 Çarşamba, 22.00: Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026 Salı, 19.45: Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026 Çarşamba, 20.45: Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026 Çarşamba, 23.00: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 Çarşamba, 23.00: LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 Çarşamba, 20.45: Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 Çarşamba, 23.00: Atletico Madrid - Fenerbahçe