Fenerbahçe elendi mi, Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi (Fenerbahçe Nottingham Forest)?

Avrupa arenasında kader maçına çıkan Fenerbahçe için "Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Maç sonucu, puan durumu ve olası senaryolar netleşirken, sarı-lacivertli ekibin Avrupa serüvenine dair tüm gelişmeler haberimizde…

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST'A YENİLİRSE ELENİYOR MU

Fenerbahçe, Avrupa arenasında kader maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekibin Nottingham Forest karşısında alacağı sonuç, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyecek. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise net: Fenerbahçe Nottingham Forest'a yenilirse eleniyor mu, ne oluyor?

YENİLGİ HALİNDE ELENME KESİN Mİ?

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'a mağlup olması durumunda elenme durumu henüz netleşmiş olmayacak. Sarı-lacivertli takımın kaderi, oynanacak 2. maç sonrası oluşacak skoragöre belli olacak. Bu nedenle alınacak olası bir yenilgi, Avrupa defterinin hemen kapanması anlamına gelmiyor.

İlk maçtan çıkacak sonucun ardından tüm dikkatler ikinci karşılaşmaya çevrilecek.Bu nedenle Nottingham Forest maçının ardından hesaplar yeniden yapılacak.