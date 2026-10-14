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Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe maçı bugün mü?

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Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe maçı bugün mü?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, kritik mücadelenin maç saati ve yayın bilgilerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fenerbahçe maçı bugün mü? Detaylar...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki,  Fenerbahçe maçı bugün mü? Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile 14 Ekim 2026 Çarşamba günü karşılaşacak. 

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İngiltere'deki Villa Park'ta oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle bu akşam 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 yayını üzerinden takip edebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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