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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı faiz kararı için gözler, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısına çevrildi. 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklanacak kararın, faiz politikasının geleceğine ilişkin beklentiler açısından yakından izlenmesi bekleniyor. Peki, Fed Ekim ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı beklentiler ne yönde? İşte toplantı tarihi, açıklanma saati ve faiz beklentilerine ilişkin ayrıntılar.

FED EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı para politikası toplantısı, 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek toplantıda ekonomik verileri değerlendirecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacak.

Fed'in ekim ayı faiz kararı, Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak. Toplantının ardından açıklanacak karar, yatırımcılar ve küresel piyasalar tarafından takip edilecek.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Fed'in ekim ayı faiz kararına ilişkin beklentiler, eylül ayındaki faiz artırımının ardından yakından izleniyor. Eylül ayı toplantı tutanaklarının yayımlanmasıyla yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılabileceğine yönelik beklentiler güçlenmişti.

Buna karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ekim ayı toplantısında politika faizini sabit tutma olasılığı yüzde 78 olarak öne çıkıyor. Böylece mevcut beklentilerde, ekim ayında faizlerin değiştirilmemesi seçeneği ağırlık kazanıyor.

Fed'in alacağı karar öncesinde ABD'deki enflasyon verileri ve ekonomik gelişmeler, para politikası beklentilerinin değerlendirilmesinde önem taşıyor. Eylül ayında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükselten banka, ekim ayındaki toplantısında yeni bir faiz artışı yapıp yapmayacağı veya mevcut oranları koruyup korumayacağı konusunda karar verecek.

Fed'in ekim ayı faiz kararı, dolar başta olmak üzere küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerindeki olası etkileri nedeniyle yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Kararın 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de