Eyüpspor Göztepe maçı hangi kanalda, Eyüpspor Göztepe nereden CANLI izlenir?

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Eyüpspor - Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Üç puan hedefiyle sahaya çıkacak iki takım arasındaki mücadele, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? SÜPER LİG'DE 7. HAFTANIN KAPANIŞ MAÇI

Eyüpspor - Göztepe maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Trendyol Süper Lig'de bugün Eyüpspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Puan tablosundaki konumlarını güçlendirmek isteyen iki ekip arasındaki mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Eyüpspor - Göztepe maçıyla ilgili tüm detaylar...

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Eyüpspor - Göztepe karşılaşması, bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı mutlu kapatmak istiyor.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Göztepe karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in yayın haklarına sahip olan beIN Sports, mücadeleyi ilk düdükten son düdüğe kadar futbolseverlere ulaştıracak.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanaldan ulaşabilecek. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports'un dijital yayın platformu beIN CONNECT üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Platformun internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla maça erişmek için geçerli bir üyelik gerekiyor.

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Eyüpspor, iç saha avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken, Göztepe ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.