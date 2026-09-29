Eylül Ersöz kimdir? Çirkin dizisinin Yaren'i Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?

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Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinde Yaren Tunalı karakterini canlandıran Eylül Ersöz'ün biyografisi gündeme geldi. 6 Eylül 2001 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncunun daha önce rol aldığı yapımlar ve oyunculuk kariyeri de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çirkin dizisinin Yaren'i Eylül Ersöz hakkında merak edilenler haberimizde.

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 6 Eylül 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ersöz, Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi alan Ersöz, ilk dizi deneyimini Gülperi dizisinde canlandırdığı Zeliha karakteriyle yaşadı.

EYLÜL ERSÖZ KAÇ YAŞINDA?

Eylül Ersöz, 6 Eylül 2001 doğumludur. 29 Eylül 2026 itibarıyla 25 yaşındadır.

EYLÜL ERSÖZ NERELİ?

Eylül Ersöz, İstanbul doğumludur. Oyuncunun doğum tarihi 6 Eylül 2001, doğum yeri ise İstanbul olarak yer alıyor.

EYLÜL ERSÖZ'ÜN KARİYERİ

Eylül Ersöz, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Gülperi dizisindeki Zeliha karakteriyle başladı. Ardından Hekimoğlu dizisinde Aslı, Ada Masalı dizisinde Nehir ve Yürek Çıkmazı dizisinde Seray karakterlerini canlandırdı.

Ersöz, Emin Alper'in yönettiği Kurak Günler filminde Pekmez karakterine hayat verdi. Oyuncu daha sonraki dönemde Bir Derdim Var, Deha ve Çirkin gibi yapımlarda rol aldı. 2026 yılında Fırtına Kız filminde Zeynep karakterini canlandıran Ersöz, Çirkin dizisinde ise Yaren rolüyle kamera karşısına geçti.