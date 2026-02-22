Haberler

"Evreşe Yolları Dar" türküsü hangi yöremize aittir?

'Evreşe Yolları Dar' türküsü hangi yöremize aittir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. "Evreşe Yolları Dar" türküsü hangi yöremize aittir?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Beyaz'la Joker'de sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk'ün enerjik sunumuyla ekrana gelen program, ilginç sorularıyla gündem yaratıyor. "Evreşe Yolları Dar" türküsü hangi yöremize aittir?

"EVREŞE YOLLARI DAR" TÜRKÜSÜ HANGİ YÖREMİZE AİTTİR?

Çanakkale

Antalya

Samsun

Ankara

Cevap : Çanakkale

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar

İşte çatışmaların patlak verdiği ülkeden ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

Beşiktaş Göztepe'yi sahadan sildi
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

Beşiktaş Göztepe'yi sahadan sildi
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi