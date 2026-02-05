Haberler

Epstein'in avukatı kim, Reid Weingarten kimdir?
Jeffrey Epstein davasıyla sıkça gündeme gelen Reid Weingarten, Epstein'in avukatı olarak dikkat çekiyor. Hukuk dünyasında önemli bir isim olan Weingarten, özellikle yüksek profilli davalardaki tecrübesiyle tanınıyor. Peki, Reid Weingarten kimdir ve Epstein'in savunmasındaki rolü neydi? İşte detaylar…

Jeffrey Epstein'in avukatlığını üstlenen Reid Weingarten, yıllardır ABD'de öne çıkan hukukçular arasında yer alıyor. Epstein'in yasal süreçlerinde kritik bir rol oynayan Weingarten, kariyeri ve başarılarıyla merak konusu oldu. Reid Weingarten kimdir sorusunun cevabı ve avukatın davadaki etkisi haberimizde.

EPSTEİN DAVASININ KRİTİK SAVUNMA AVUKATI

ABD'nin en tanınmış ve yüksek ücretli savunma avukatlarından Reid Weingarten, Jeffrey Epstein'in 2008 yılında aldığı ve "yüzyılın en hafif cezası" olarak değerlendirilen cinsel istismar davasında savunma ekibinin kilit ismi olarak öne çıktı. Weingarten, davadaki rolüyle uluslararası basının da dikkatini çekti.

ÜNLÜLERİN VE YÜKSEK PROFİLLİ İSİMLERİN AVUKATI

Weingarten yalnızca Epstein ile sınırlı kalmadı. Ünlü yönetmen Roman Polanski gibi tecavüz suçlamalarıyla gündeme gelen tartışmalı figürlerin yanı sıra büyük yolsuzluk skandallarına karışmış şirket yöneticilerinin de savunmasını üstlendi. Bu yönüyle, kriz anlarında başvurulan "kurtarıcı avukat" olarak tanınıyor.

ULUSLARARASI KRİZLERİN ADAMI

Weingarten'in müvekkilleri genellikle milyar dolarlık güç dengelerini elinde tutan ve uluslararası krizlere yol açabilecek isimlerden oluşuyor. Hukuk kariyerinde, yüksek profilli davalarda stratejik hamleleri ve etkili savunma taktikleriyle biliniyor.

KRİTİK DAVALARINAVUKATI

Reid Weingarten, sadece yüksek ücretli bir avukat değil; aynı zamanda tartışmalı ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği davalarda güvenilen bir isim olarak öne çıkıyor. Yaptığı savunmalar, hem hukuk dünyasında hem de kamuoyunda sıkça konuşulan örnekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
