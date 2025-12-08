Haberler

Epic Games indirimleri ne zaman? 2025-2026 kış indirimleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Güncelleme:
Epic Games kış indirimleri ne zaman? Epic Games, yılın en çok beklenen kampanya dönemlerinden biri için hazırlıklarını tamamladı. Epic Games kış indirimleri ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Platform, geniş oyun kütüphanesinde uygulanacak büyük indirimler, fırsat paketleri ve oyuncuların her yıl yoğun ilgi gösterdiği gizemli ücretsiz oyun etkinliğini tekrar devreye alacak.

Epic Games'in her yıl milyonlarca oyuncunun ilgisini çeken kış kampanyası için tarihler belli oldu. Platform, hem büyük indirimleri hem de ücretsiz gizemli oyun etkinliğini bu yıl da kullanıcılarla buluşturacak.

EPİC GAMES KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Epic Games kış indirimleri, geniş bir oyun yelpazesine uygulanacak fiyat düşüşleriyle birlikte başlayacak. Oyuncular bu dönem boyunca hem popüler büyük yapımlarda hem de bağımsız oyunlarda dikkate değer fırsatlarla karşılaşacak. Kampanya kapsamında yüzlerce oyunda %80'e varan indirimler uygulanması beklenirken, çeşitli paket fırsatlarının da mağazada yer alması planlanıyor. Bu indirim döneminin, Epic Games'in yıl içinde düzenlediği en kapsamlı kampanyalardan biri olacağı tahmin ediliyor.

Kış indirimleri yalnızca fiyat avantajlarıyla sınırlı kalmayacak; platformun en çok ilgi çeken etkinliklerinden biri olan gizemli ücretsiz oyunlar da bu süreçte oyuncularla buluşacak. Epic Games, indirim dönemi boyunca belirli aralıklarla ücretsiz hale getirilecek gizemli oyunları mağaza üzerinden erişime açacak. Oyuncular, açıklanan süre içinde bu oyunları kütüphanelerine ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi oyunlar kapalı kutu simgesi ile sunulacak ve süre dolduğunda yeni bir oyun erişime açılacak.

EPİC GAMES YILBAŞI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Epic Games'in yılbaşı dönemini de kapsayan kış indirimleri 11 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Kampanya yaklaşık bir ay boyunca devam edecek ve 8 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında kullanıcılar mağazada hem büyük indirimlerden hem de ücretsiz oyun fırsatlarından yararlanabilecek. Kampanyanın süresi boyunca Epic Games'in geniş oyun seçkisi içerisinde farklı türlerde çok sayıda yapım indirimli şekilde sunulacak.

EPİC GAMES İNDİRİM TARİHLERİ 2025

Kış Sonu İndirimi: 6 Mart - 13 Mart 2025

Bahar İndirimi: 13 Mart - 27 Mart 2025

Mega İndirimi: 15 Mayıs - 12 Haziran 2025

Yaz İndirimi: 17 Temmuz - 31 Temmuz 2025

Cadılar Bayramı İndirimi: 16 Ekim - 30 Ekim 2025

Kara Cuma İndirimi: 27 Kasım - 4 Aralık 2025

Kış İndirimi: 11 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026

Onur BAYRAM
