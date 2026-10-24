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Engin Altan Düzyatan kimdir? Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

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Engin Altan Düzyatan kimdir? Babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti
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Diriliş: Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın ölümünü 24 Ekim 2026'da sosyal medyadan duyurdu. Mevlan Düzyatan pazar günü İzmir'de toprağa verilecek. Peki, Engin Altan Düzyatan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Diriliş: Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti. Oyuncu acı haberi 24 Ekim 2026'da sosyal medyadan verdi; babasının bir fotoğrafını paylaştı ve ailece "derin üzüntü" içinde olduklarını yazdı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN BABASI NE ZAMAN TOPRAĞA VERİLECEK?

Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, 25 Ekim 2026 Pazar günü toprağa verilecek. Cenaze namazı öğle namazının ardından İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak. Defin Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'nda yapılacak.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan, en çok Diriliş: Ertuğrul'daki Ertuğrul Bey rolüyle tanınan oyuncu. Oyunculuğa lisede başladı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk teknikleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Tiyatro sahnesine de çıktı: 2006'da Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina'da, 2007-2008 sezonunda Kürklü Merkür'de oynadı. Bir Avuç Deniz filmindeki rolüyle 2012'de Los Angeles Movie Awards'ta en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KAÇ YAŞINDA?

Engin Altan Düzyatan 47 yaşında. 26 Temmuz 1979'da doğdu.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN NERELİ?

Engin Altan Düzyatan İzmirli. Karşıyaka'da doğdu, üniversiteyi de yine İzmir'de, Dokuz Eylül'de okudu.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Engin Altan Düzyatan ekrana 2000'lerin başında çıktı. İlk başrollerinden biri, 2002-2004 yılları arasında yayımlanan gençlik dizisi Koçum Benim'deki Orçun'du. Hürrem Sultan, Azize, Kadın Her Zaman Haklıdır, Sevgili Dünürüm, Dantel, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son ve Yol Ayrımı da oynadığı diziler arasında.

2014'ten 2019'a kadar Diriliş: Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'i canlandırdı. Sonra Kurşun'da savcı Orhan Atmaca'yı, 2021-2022'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Oruç Reis'i, 2022-2023'te Çöp Adam'da Tamer Yılmaz'ı oynadı. Sinemada Cennet, New York'ta Beş Minare, Romantik Komedi, Anadolu Kartalları ve Babamın Kemanı gibi filmlerde rol aldı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN EŞİ KİM?

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar. Çift 28 Ağustos 2014'te evlendi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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