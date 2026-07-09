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Emanet filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Emanet filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Emanet filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Emanet filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Emanet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Emanet konusu, özeti ve Emanet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Emanet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Emanet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Emanet filmini izleyecek olanların merak ettiği Emanet konusu nedir, Emanet oyuncuları kimler ve Emanet özeti gibi konuları inceliyoruz.

EMANET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Ali İlhan'ın oturduğu Emanet, 2016 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Senaryosunu Haluk Özenç'in kaleme aldığı filmin yapımcılığını ise Genç Yapım adına Burcu Genç ve Okan Genç üstlendi.

EMANET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Emanet filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin atmosferini güçlendiren oto sanayi bölgeleri, mahalle sokakları ve şehir dokusu, hikâyenin dramatik yapısını destekleyen önemli mekânlar olarak kullanıldı.

EMANET FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, geçmişi sırlarla dolu oto tamircisi Orhan Usta ile dağılma noktasına gelen ailesinin yalnızca 24 saat içinde yaşadığı çarpıcı olayları konu alıyor.

Kendilerine ait olmayan gizemli bir emaneti korumak zorunda kalan aile, bu uğurda sahip oldukları pek çok şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Ancak yaşanan zorlu mücadele, aile bireylerinin birbirlerini yeniden keşfetmelerini ve kopan bağlarını onarmalarını sağlar. Dram ve gerilim unsurlarını bir araya getiren film, aile, fedakârlık ve vicdan temalarını etkileyici bir dille işliyor.

EMANET FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının deneyimli ve başarılı isimleri yer alıyor:

• Mustafa Üstündağ

• Turgay Tanülkü

• Tuvana Türkay

• Gürgen Öz

• Levent Sülün

• Yağmur Uzunoğlu

• Kenan Doğan Ciniviz

• Ayşen Nergis Baca

• Buğra Soykan Kişioğlu

• Şevval Aldırmaz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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