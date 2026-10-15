Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Gültekin’in hayatı, siyasi kariyeri, memleketi ve yaşı merak konusu oldu. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin nereli, kaç yaşında? Detaylar...

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

1983 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Dündar Ziya Gültekin, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Ticari faaliyetlerini serbest olarak sürdüren Gültekin, siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları bünyesinde başladı.

2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenen Gültekin, 2012-2019 yılları arasında ise 4, 5 ve 6. dönemlerde ilçe başkan yardımcısı olarak teşkilat çalışmalarında yer aldı.

Gültekin, 2018 Genel Seçimleri ve 2019 Yerel Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı olarak görev yaptı. 2023 Genel Seçimleri ile 2024 Yerel Seçimleri’nde ise SKM Başkan Vekili olarak çalıştı.

31 Mart 2019’da belediye meclis üyeliğine seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında mecliste partisinin grup başkan vekili sıfatıyla görev yaptı. Sivil toplum alanında da çalışmalar yürüten Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri olarak görev aldı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN HANGİ PARTİDEN?

Dündar Ziya Gültekin, siyasi çalışmalarını Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) bünyesinde yürüttü. Siyasete 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları’nda başlayan Gültekin, ilerleyen yıllarda ilçe gençlik kolları başkanlığı ve ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2018 ve 2019 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak görev yapan Gültekin, 2023 ve 2024 seçimlerinde ise SKM Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 2019 yılında belediye meclis üyeliğine seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında partisinin grup başkan vekili olarak görev yaptı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN NERELİ?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu olan Dündar Ziya Gültekin, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce’de Anadolu Otoyolu’nun geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Gültekin’in de aralarında bulunduğu beş kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar. Kaza sırasında kalbinin durduğu öğrenilen Gültekin, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.gültekin kimdir