Ekran başındaki izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından yeniden gündeme geliyor. Eğlenceli formatı ve düşündüren sorularıyla öne çıkan program, izleyicilerin hem bilgilerini sınamasına hem de internette cevap aramasına neden oluyor. Doğal yiyeceklerde en az görülen renk hangisidir?

DOĞAL YİYECEKLERDE EN AZ GÖRÜLEN RENK HANGİSİDİR?

Siyah

Yeşil

Sarı

Mavi

Cevap: Mavi

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.