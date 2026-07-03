Djokovic maçı hangi kanalda, A.Rinderknech N.Djokovic tenis maçı nereden CANLI izlenir?

Tenis dünyasının merakla beklediği Arthur Rinderknech - Novak Djokovic mücadelesi öncesinde yayın bilgileri gündemde yer alıyor. Novak Djokovic'in korta çıkacağı karşılaşmayı canlı izlemek isteyen tenis tutkunları, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın seçeneklerini sorguluyor. Peki, Arthur Rinderknech - Novak Djokovic maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenebilir? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar.

A. RINDERKNECH - N. DJOKOVIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Wimbledon'da heyecan Arthur Rinderknech ile Novak Djokovic arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen tenis severler, maçın yayıncı kuruluşunu, başlama saatini ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, A. Rinderknech - N. Djokovic maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

A. RINDERKNECH - N. DJOKOVIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Wimbledon'da oynanacak Arthur Rinderknech - Novak Djokovic mücadelesi, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tenis tutkunları karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

A. RINDERKNECH - N. DJOKOVIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Arthur Rinderknech ile Novak Djokovic arasındaki Wimbledon karşılaşması, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 15.30'da başlayacak. Mücadele, turnuvanın en önemli kortlarından biri olan Merkez Kort'ta (Centre Court) oynanacak.

A. RINDERKNECH - N. DJOKOVIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Wimbledon ikinci tur mücadelesine sahne olacak karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Merkez Kort'ta oynanacak. Novak Djokovic'in turnuvadaki yoluna devam etmek için korta çıkacağı mücadele tenis dünyasında büyük ilgi görüyor.

S SPORT CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Arthur Rinderknech - Novak Djokovic maçını S Sport ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, kanala Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden ulaşabiliyor. S Sport ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşma, dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Platform, internet bağlantısı bulunan mobil cihazlar, akıllı televizyonlar, tabletler ve bilgisayarlar aracılığıyla abonelerine canlı yayın hizmeti sunuyor.

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Wimbledon mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı yayınlanacak. Kanal; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. TRT Spor Yıldız ayrıca Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak da yayın yapıyor.

A. RINDERKNECH - N. DJOKOVIC MAÇI CANLI İZLE

Wimbledon'da oynanacak Arthur Rinderknech - Novak Djokovic mücadelesini canlı izlemek isteyen tenis severler, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor Yıldız yayınları aracılığıyla maçı anbean takip edebilecek. Karşılaşmanın canlı skorunu, önemli anlarını ve maç sonu gelişmelerini de spor haberleri üzerinden takip etmek mümkün olacak.