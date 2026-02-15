MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Yeraltı'nın başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Peki, Devlet Bahçeli Uraz Kaygılaroğlu'nu neden aradı? Devlet Bahçeli Uraz Kaygılaroğlu'na ne dedi? Detaylar...

DEVLET BAHÇELİ URAZ KAYGILAROĞLU'NU NEDEN ARADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemin dikkat çeken dizilerinden Yeraltı'nın başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli, yaptığı açıklamada, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Bahçeli, telefon görüşmesinde özellikle dizinin toplumsal mesajını öne çıkardı. "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim," ifadelerini kullanarak dizinin gençler üzerindeki olumlu etkisini vurguladı.

Bu telefon görüşmesi, Bahçeli'nin sanatı ve toplumsal sorumluluğu bir araya getiren yaklaşımlarından bir örnek olarak dikkat çekti. Ayrıca görüşme, hem dizinin yapım ekibi hem de genç izleyiciler açısından önemli bir moral kaynağı oldu.

DEVLET BAHÇELİ URAZ KAYGILAROĞLU'NA NE DEDİ?

Bahçeli, görüşme sırasında sadece tebrik etmekle kalmadı; aynı zamanda dizinin topluma örnek teşkil eden yönlerini de ön plana çıkardı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Now TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."

DİZİ EKİBİNE VE OYUNCULARA ÖZEL HEDİYE: BOZKURT TABLOSU

MHP Genel Başkanı, Uraz Kaygılaroğlu'na kabul etmesi halinde bir Bozkurt Tablosu hediye etmek istediğini belirtti.