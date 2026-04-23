Derbi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Sezon boyunca heyecanın dorukta yaşandığı Süper Lig’de gözler, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye çevrilmiş durumda. Peki, derbi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Detaylar...

DERBİ NE ZAMAN?

Türk futbolunun iki köklü kulübü, 26 Nisan 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen bu mücadele, şampiyonluk yarışının kaderini doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Futbolseverlerin takvimlerinde işaretlediği bu tarih, sadece üç puanın değil, aynı zamanda prestijin de belirleyicisi olacak. Derbi haftası boyunca hem teknik ekipler hem de oyuncular yoğun bir hazırlık sürecine girerken, taraftarlar da bu büyük gün için geri sayıma başladı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Dev mücadele, 26 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stat ise Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı Rams Park olacak.

Akşam saatine alınan bu kritik randevu, hem yayıncı kuruluş hem de izlenme oranları açısından en yüksek etkileşimi hedefliyor. Prime-time diliminde oynanacak olması, derbinin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

Dilara Yıldız
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı
Haberler.com
500

Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü