Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri sahne almaya hazırlanıyor. Milyonların merakla beklediği dev karşılaşma öncesinde tüm detaylar netleşti. Taraftarların en çok sorduğu soruların başında ise maçın tarihi, saati ve oynanacağı stat geliyor. Peki, derbi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte derbiye dair tüm ayrıntılar…

DERBİ NE ZAMAN?

Türk futbolunun iki köklü kulübü, 26 Nisan 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen bu mücadele, şampiyonluk yarışının kaderini doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Futbolseverlerin takvimlerinde işaretlediği bu tarih, sadece üç puanın değil, aynı zamanda prestijin de belirleyicisi olacak. Derbi haftası boyunca hem teknik ekipler hem de oyuncular yoğun bir hazırlık sürecine girerken, taraftarlar da bu büyük gün için geri sayıma başladı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Dev mücadele, 26 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stat ise Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı Rams Park olacak.

Akşam saatine alınan bu kritik randevu, hem yayıncı kuruluş hem de izlenme oranları açısından en yüksek etkileşimi hedefliyor. Prime-time diliminde oynanacak olması, derbinin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.