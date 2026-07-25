Cumartesi hangi diziler var? 25 Temmuz bu akşam dizi var mı?
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2026
11.00 Kod Adı Kırlangıç
14.30 Çin - Türkiye | 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi
Yarı Final Karşılaşması
17.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Yabancı Sinema)
23.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00.45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: Altı Üstü İstanbul
Kanal D: -
Show TV: Güldür Güldür Show
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu