Cumartesi hangi diziler var? 25 Temmuz bu akşam dizi var mı?

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 TEMMUZ 2026

11.00 Kod Adı Kırlangıç

14.30 Çin - Türkiye | 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

Yarı Final Karşılaşması

17.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Yabancı Sinema)

23.30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00.45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: -

Show TV: Güldür Güldür Show

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu