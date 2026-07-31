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Cuma hangi diziler var? 31 Temmuz Altı Üstü İstanbul saat kaçta başlıyor?

Cuma hangi diziler var? 31 Temmuz Altı Üstü İstanbul saat kaçta başlıyor?
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2026

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Vizontele

22.10 - Öldürme Arzusu

00.00 - Asırlık Gece

02.05 - Seksenler

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

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