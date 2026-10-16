CHP'den ihraç edilen isimler (TAM LİSTE) CHP'de kimler ihraç edildi, neden ihraç edildiler?

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, aralarında partinin öne çıkan isimlerinin de bulunduğu 48 kişi CHP’den ihraç edildi. Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke’nin de yer aldığı kararın ardından, CHP’den ihraç edilen isimler ve disiplin sürecinde ceza verilmeyen kişiler merak konusu oldu.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLEN İSİMLER (TAM LİSTE)

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından alınan kararla, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 48 kişi partiden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke gibi isimler de yer aldı. Disiplin sürecinde eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise ceza verilmedi.

CHP'DEN KİMLER İHRAÇ EDİLDİ?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı doğrultusunda partiden ihraç edilen 48 kişinin isimleri açıklandı. Listede farklı görevlerde bulunmuş isimlerin yanı sıra parti yönetiminde yer alan isimler de bulunuyor.

CHP'den ihraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan da yer aldı. YDK tarafından yürütülen disiplin süreci kapsamında ihraç kararı verilen isimlerin tam listesi şöyle:

Ali Abbas Ertürk

Asiye Ergül

Aylin Nazlıaka

Bahattin Bahadır Erdem

Barış Övgün

Bedirhan Berk Doğru

Berk Kılıç

Burcu Mazıcıoğlu

Canan Taşer

Cansel Çiftçi

Ecevit Keleş

Elif Leyla Gümüş

Emine Uçak Erdoğan

Güldem Atabay

Hikmet Erbilgin

İlhan Cihaner

Kerim Rota

Kübra Gökdemir

Mahir Yüksel

Melisa Uğraş

Meryem Gül Çiftçi Binici

Nazan Güneysu

Ozan Işık

Önder Kurnaz

Polat Şaroğlu

Selin Sayek Böke

Sercan Çığgın

Serkan Özcan

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Tolga Sağ

Turgay Özcan

Uğurcan İrak

Uygar Parçal

Yalçın Karatepe

Zeliha Aksaz Şahbaz

Tuğçe Hilal Özkan

Yankı Bağcıoğlu

Baran Seyhan

Emre Kartaloğlu

Emre Yılmaz

Pınar Uzun Okakın

Oya Ünlü Kızıl

Deniz Çakır

Remzi Kazmaz

Oğuzhan Cenan

Aysemin Gülmez

Mesut Kırşanlı

YDK'nin kararıyla ihraç edilen isimlerin yanı sıra, disiplin süreci kapsamında haklarında değerlendirme yapılan iki isim hakkında ceza uygulanmadı. Eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve CHP PM Üyesi Ozan Varal'a ceza verilmediği bildirildi.

NEDEN İHRAÇ EDİLDİLER?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 48 kişi hakkında ihraç kararı verildiği bilgisi paylaşılırken, verilen bilgiler arasında kişilerin hangi gerekçelerle partiden ihraç edildiğine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi. Bu nedenle ihraç kararlarının gerekçeleri hakkında isim bazında bir açıklama yapmak mümkün değil.

Disiplin sürecinde eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve CHP PM Üyesi Ozan Varal hakkında ise ceza verilmedi. İhraç edilen isimlere ilişkin gerekçeler ve sürecin diğer ayrıntıları hakkında yeni bilgiler paylaşılması halinde liste güncellenebilir.