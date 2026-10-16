CHP'den ihraç edilen isimler (TAM LİSTE) CHP'de kimler ihraç edildi, neden ihraç edildiler?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu’nun aldığı karar, siyaset gündeminde öne çıktı. Parti içindeki disiplin sürecine ilişkin gelişmenin ardından CHP’den ihraç edilen isimler ve kararın gerekçelerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, CHP'den kimler ihraç edildi, neden ihraç edildiler? Disiplin sürecinde ihraç edilmeyenler kimler? CHP'den ihraç edilenlerin tam isim listesi haberimizde.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, aralarında partinin öne çıkan isimlerinin de bulunduğu 48 kişi CHP’den ihraç edildi. Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke’nin de yer aldığı kararın ardından, CHP’den ihraç edilen isimler ve disiplin sürecinde ceza verilmeyen kişiler merak konusu oldu.
CHP'DEN İHRAÇ EDİLEN İSİMLER (TAM LİSTE)
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından alınan kararla, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 48 kişi partiden ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke gibi isimler de yer aldı. Disiplin sürecinde eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ozan Varal hakkında ise ceza verilmedi.
CHP'DEN KİMLER İHRAÇ EDİLDİ?
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı doğrultusunda partiden ihraç edilen 48 kişinin isimleri açıklandı. Listede farklı görevlerde bulunmuş isimlerin yanı sıra parti yönetiminde yer alan isimler de bulunuyor.
CHP'den ihraç edilenler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç ve Serkan Özcan da yer aldı. YDK tarafından yürütülen disiplin süreci kapsamında ihraç kararı verilen isimlerin tam listesi şöyle:
Ali Abbas Ertürk
Asiye Ergül
Aylin Nazlıaka
Bahattin Bahadır Erdem
Barış Övgün
Bedirhan Berk Doğru
Berk Kılıç
Burcu Mazıcıoğlu
Canan Taşer
Cansel Çiftçi
Ecevit Keleş
Elif Leyla Gümüş
Emine Uçak Erdoğan
Güldem Atabay
Hikmet Erbilgin
İlhan Cihaner
Kerim Rota
Kübra Gökdemir
Mahir Yüksel
Melisa Uğraş
Meryem Gül Çiftçi Binici
Nazan Güneysu
Ozan Işık
Önder Kurnaz
Polat Şaroğlu
Selin Sayek Böke
Sercan Çığgın
Serkan Özcan
Sevgi Kılıç
Sinem Kırçiçek
Tolga Sağ
Turgay Özcan
Uğurcan İrak
Uygar Parçal
Yalçın Karatepe
Zeliha Aksaz Şahbaz
Tuğçe Hilal Özkan
Yankı Bağcıoğlu
Baran Seyhan
Emre Kartaloğlu
Emre Yılmaz
Pınar Uzun Okakın
Oya Ünlü Kızıl
Deniz Çakır
Remzi Kazmaz
Oğuzhan Cenan
Aysemin Gülmez
Mesut Kırşanlı
YDK'nin kararıyla ihraç edilen isimlerin yanı sıra, disiplin süreci kapsamında haklarında değerlendirme yapılan iki isim hakkında ceza uygulanmadı. Eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve CHP PM Üyesi Ozan Varal'a ceza verilmediği bildirildi.
NEDEN İHRAÇ EDİLDİLER?
CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 48 kişi hakkında ihraç kararı verildiği bilgisi paylaşılırken, verilen bilgiler arasında kişilerin hangi gerekçelerle partiden ihraç edildiğine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi. Bu nedenle ihraç kararlarının gerekçeleri hakkında isim bazında bir açıklama yapmak mümkün değil.
Disiplin sürecinde eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve CHP PM Üyesi Ozan Varal hakkında ise ceza verilmedi. İhraç edilen isimlere ilişkin gerekçeler ve sürecin diğer ayrıntıları hakkında yeni bilgiler paylaşılması halinde liste güncellenebilir.