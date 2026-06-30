Cemil Koç kimdir, Cemil Koç polislikten atıldı mı, hapiste mi?

"Cemil Koç kimdir?", "Cemil Koç polislikten atıldı mı?" ve "Cemil Koç hapiste mi?" soruları gündemdeki gelişmelerin ardından en çok aratılan konular arasında yer aldı. Hakkındaki iddialar ve adli süreç nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Cemil Koç'un hayatı, kariyeri ve son durumuna ilişkin tüm merak edilenler haberimizde.

CEMİL KOÇ KİMDİR?

Ayşe Tokyaz (22) cinayetinden tutuklanan ve Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılanan eski polis memuru Cemil Koç'un Ovezova'yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

OVEZOVA'YI DARBETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cemil Koç'un Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Koç'un Ovezova'yı elleri ile ayaklarını bağlayıp yerde sürekleyerek tokat attığı anlar yer aldı.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.