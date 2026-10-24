Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Kazım Koyuncu'yu oynayan oyuncu kaç yaşında?

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Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan Kazım: Yarım Kalan filminin ilk fragmanı 23 Ekim 2026'da yayımlandı. Fragmanda loş bir odada, açık pencerenin önünde gitar çalan adam Cem Yiğit Üzümoğlu. Oyuncu bu rol için 19 kilo verdi.

Üzümoğlu'nu bugün bir ödül de bekliyor. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 24 Ekim'deki açılış töreninde Genç Başarı Ödülü ona verilecek.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KAZIM FİLMİNDE KİMİ OYNUYOR?

Cem Yiğit Üzümoğlu, Özcan Alper'in yönettiği Kazım: Yarım Kalan'da Karadeniz müzisyeni Kazım Koyuncu'yu oynuyor. Film 1 Ocak 2027'de vizyona girecek.

Kadroda Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Serra Arıtürk, Şifanur Gül ve İlker Sami Kılıç da var, Şevval Sam konuk oyuncu. Sekiz hafta süren çekimler İstanbul, Hopa, Arhavi, Fındıklı ve 2 bin metrenin üzerindeki Gito Yaylası'nda yapıldı. 1971'de Hopa'da doğan Kazım Koyuncu kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KAÇ KİLO VERDİ?

Cem Yiğit Üzümoğlu, Kazım Koyuncu rolüne hazırlanırken 19 kilo verdi. Şan dersi de aldı. Yüz hatlarını Koyuncu'ya benzetmek için makyaj tasarımcısı Jekaterina Oertel özel bir protez makyaj hazırladı. Üzümoğlu, farklı yaş dönemlerine ait sahneleri aynı gün çekmenin zor olduğunu anlattı.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Cem Yiğit Üzümoğlu, Rise of Empires: Ottoman'daki Fatih Sultan Mehmet rolüyle tanınan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ile modern dans eğitimi aldı.

Sahnede Troas'ta Astyanax'ı, Kalp'te Felix'i, 2021'de de Hamlet'i oynadı. Fotoğrafçılıkla da uğraşıyor. Oyuncular Sendikası yönetim kurulunda set birimi koordinatörü olarak görev yapıyor.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Cem Yiğit Üzümoğlu 32 yaşında. 1 Mart 1994'te doğdu.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU NERELİ?

Cem Yiğit Üzümoğlu İstanbullu. İstanbul'da, ikisi de İngilizce öğretmeni olan bir anne ile babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cem Yiğit Üzümoğlu televizyona 2017'de Adı Efsane'deki Hakan Şahin rolüyle çıktı. 2018'de Hakan: Muhafız'da Emir'i oynadı. 2020 ve 2022'de Rise of Empires: Ottoman'ın iki sezonunda Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdı. 2024'te Aşka Düşman'da Uygar Gür, 2024-2025'te Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da Cevat Şakir Kabaağaçlı rolündeydi.

Sinemada Kin (2021), LCV (2022), Karanlık Gece (2023), Aşk Mevsimi (2024) ve Sahibinden Rahmet (2025) filmlerinde rol aldı.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun ilk ödülü tiyatrodan geldi: 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas ile Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı seçildi. 2022'de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde LCV ile en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı, 2026'da 26. Frankfurt Türk Film Festivali'nde Sahibinden Rahmet ile yine en iyi erkek oyuncu oldu. Altın Portakal'ın Genç Başarı Ödülü bu listeye bugün eklenecek.