Çarşamba hangi diziler var? 17 Haziran bu akşam hangi diziler var?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN 2026
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı (2026 Dünya Kupası)
22:15 Kupa Saati
23:00 İngiltere - Hırvatistan maçı (2026 Dünya Kupası)