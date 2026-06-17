Çarşamba hangi diziler var? 17 Haziran bu akşam hangi diziler var?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 HAZİRAN 2026

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı (2026 Dünya Kupası)

22:15 Kupa Saati

23:00 İngiltere - Hırvatistan maçı (2026 Dünya Kupası)