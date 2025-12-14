CarrefourSA A101 mi olacak, CarrefourSA satıldı mı?

Öne sürülen plana göre, CarrefourSA bünyesindeki süpermarket formatındaki mağazaların A101'e, hipermarketlerin ise Anpagross'a devredilmesi gündemde bulunuyor. Mini marketlerin satış sürecine dahil edilmeyeceği ifade edilirken, söz konusu haberin ardından hem CarrefourSA hem de Sabancı Holding hisselerinde yukarı yönlü bir hareket gözlendi.

CARREFOURSA SATILDI MI?

Sabancı Holding'in (SAHOL), perakende alanındaki iştiraki CarrefourSA'ya (CRFSA) ait bazı mağazalar için satış seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü. Kulislere yansıyan bilgilere göre holding, bu kapsamda A101 ve Anpagross ile temas halinde. İddialar, CarrefourSA'nın küçük ölçekli mini marketlerini kapsamazken, daha büyük mağazalar için iki alıcı arasında bir paylaşım senaryosunun gündemde olduğunu ortaya koyuyor.

HİPERMARKETLER ANPAGROSS'A, SÜPERMARKETLER A101'E GÜNDEMDE

Öne sürülen bilgilere göre Anpagross, CarrefourSA bünyesindeki hipermarket formatındaki mağazalarla ilgilenirken, A101'in odağında ise süpermarketler bulunuyor. Mini marketlerin bu sürecin dışında bırakılacağı konuşulurken, taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil.

SATIŞ SÖYLENTİLERİ DAHA ÖNCE DE DİLLENDİRİLMİŞTİ

Sabancı Holding'in perakende yatırımlarına ilişkin satış iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında da holdingin düşük kârlılık oranları nedeniyle Teknosa ve CarrefourSA'daki varlıklarını gözden geçirdiği öne sürülmüştü. Son dönemde ortaya atılan bu yeni iddialar, söz konusu söylentileri yeniden canlandırdı.

HABER SONRASI HİSSELERDE SERT YÜKSELİŞ

Söz konusu iddiaların ardından piyasalarda hızlı bir hareketlilik yaşandı. CarrefourSA hisseleri gün içinde yüzde 9'u aşan yükseliş kaydederken, saat 10.47 itibarıyla yüzde 8,18 artışla 131 TL seviyelerinde işlem gördü. Aynı dakikalarda Sabancı Holding hisseleri de yüzde 2,37 değer kazanarak 86,45 TL'den alıcı buldu.