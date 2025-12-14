Haberler

CarrefourSA A101 mi olacak, CarrefourSA satıldı mı?

CarrefourSA A101 mi olacak, CarrefourSA satıldı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sabancı Holding'in (SAHOL), perakende alanındaki iştiraki CarrefourSA'nın (CRFSA) bazı mağazaları için satış seçeneğini masaya yatırdığı ileri sürüldü. Sektörde güvenilir bir kaynak olarak kabul edilen Merger Market'in aktardığı bilgilere göre, bu kapsamda A101 ve Anpagross ile temaslar başladı. İddialara göre görüşmeler CarrefourSA'nın küçük formatlı mini mağazalarını içermiyor; daha geniş metrekareli mağazalar için ise iki potansiyel alıcı arasında bir bölüşüm modeli üzerinde duruluyor.

Öne sürülen plana göre, CarrefourSA bünyesindeki süpermarket formatındaki mağazaların A101'e, hipermarketlerin ise Anpagross'a devredilmesi gündemde bulunuyor. Mini marketlerin satış sürecine dahil edilmeyeceği ifade edilirken, söz konusu haberin ardından hem CarrefourSA hem de Sabancı Holding hisselerinde yukarı yönlü bir hareket gözlendi.

CARREFOURSA SATILDI MI?

Sabancı Holding'in (SAHOL), perakende alanındaki iştiraki CarrefourSA'ya (CRFSA) ait bazı mağazalar için satış seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü. Kulislere yansıyan bilgilere göre holding, bu kapsamda A101 ve Anpagross ile temas halinde. İddialar, CarrefourSA'nın küçük ölçekli mini marketlerini kapsamazken, daha büyük mağazalar için iki alıcı arasında bir paylaşım senaryosunun gündemde olduğunu ortaya koyuyor.

HİPERMARKETLER ANPAGROSS'A, SÜPERMARKETLER A101'E GÜNDEMDE

Öne sürülen bilgilere göre Anpagross, CarrefourSA bünyesindeki hipermarket formatındaki mağazalarla ilgilenirken, A101'in odağında ise süpermarketler bulunuyor. Mini marketlerin bu sürecin dışında bırakılacağı konuşulurken, taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil.

SATIŞ SÖYLENTİLERİ DAHA ÖNCE DE DİLLENDİRİLMİŞTİ

Sabancı Holding'in perakende yatırımlarına ilişkin satış iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında da holdingin düşük kârlılık oranları nedeniyle Teknosa ve CarrefourSA'daki varlıklarını gözden geçirdiği öne sürülmüştü. Son dönemde ortaya atılan bu yeni iddialar, söz konusu söylentileri yeniden canlandırdı.

HABER SONRASI HİSSELERDE SERT YÜKSELİŞ

Söz konusu iddiaların ardından piyasalarda hızlı bir hareketlilik yaşandı. CarrefourSA hisseleri gün içinde yüzde 9'u aşan yükseliş kaydederken, saat 10.47 itibarıyla yüzde 8,18 artışla 131 TL seviyelerinde işlem gördü. Aynı dakikalarda Sabancı Holding hisseleri de yüzde 2,37 değer kazanarak 86,45 TL'den alıcı buldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
title