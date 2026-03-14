Türkiye'yi üzen haber : Canberk Uçucu hayatını kaybetti. Canberk Uçucu kimdir ve ölüm sebebi neydi? Bu haberimizde, Canberk Uçucu'nun hayatına ve ölümüyle ilgili son bilgilere yer veriyoruz. Canberk Uçucu kimdir, hangi dizilere oynadı?

CANBERK UÇUCU NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Ünlü oyuncu Canberk Uçucu'nun ani ölümü, sevenlerini ve tiyatro dünyasını yasa boğdu. 57 yaşında hayatını kaybeden Uçucu'nun vefatı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

CANBERK UÇUCU KİMDİR?

27 Haziran 1969'da Ankara'da doğan Canberk Uçucu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Devlet Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüttü. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok seslendirme projesinde de imzası bulunuyor.

KUZENLERİM DİZİSİYLE HAFIZALARDA

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi:

"Çok yıkıcı bir gün… Sabah başka üzücü haberlerin ardından Canberk Uçucu'dan da acı bir haber geldi. Çok genç yaşta veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum."

Canberk Uçucu, "Kuzenlerim" dizisinde canlandırdığı Feridun rolüyle izleyicilerin gönlünde yer etti. Usta oyuncu, 2002 yılında meslektaşı Songül Öden ile evlenmiş, 2011 yılında boşanmıştı.