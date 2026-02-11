Haberler

Can Tuncay kimdir, Akın Gürlek'in yerine gelen Can Tuncay kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde önemli bir değişim gerçekleşti. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar ile Yılmaz Tunç'un görevine son verilerek, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı. Peki, Akın Gürlek'in yerine gelen Can Tuncay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay getirildi. Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biriydi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GEÇİCİ ATAMA

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay getirildi. Tuncay, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapıyordu.

CAN TUNCAY'IN KRİTİK GÖREVİ

Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı ilk gözaltı işlemlerini gerçekleştiren iki savcıdan biri olarak öne çıkmıştı. Bu kritik deneyimiyle yeni görevine geçici olarak atanması dikkat çekti.

Osman DEMİR
