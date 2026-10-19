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Can Bonomo’nun memleketi, ailesinin kökeni ve dini, sanatçının hayatını merak edenler tarafından araştırılıyor. Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve şair kimliğiyle tanınan Bonomo’nun doğum yeri ve aile geçmişine ilişkin bilgiler gündeme geliyor. Peki, Can Bonomo nereli, kökeni ne? Can Bonomo dini nedir, Yahudi mi? Detaylar haberimizde.

CAN BONOMO NERELİ?

Can Bonomo, 16 Mayıs 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 39 yaşında olan sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra söz yazarlığı, bestecilik ve şair kimliğiyle de tanınıyor.

Müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başlayan Bonomo, çocukluk ve gençlik yıllarında müzikle ilgilenmeyi sürdürdü. Daha sonra İstanbul'a taşınan sanatçı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde eğitim aldı.

Müzik kariyerinden önce Radyo Klas, Number One FM ve Radio N101 gibi radyo kuruluşlarında görev yapan Bonomo, ardından televizyon programları hazırlayarak medya sektöründe deneyim kazandı.

CAN BONOMO'NUN AİLESİNİN KÖKENİ NE?

Can Bonomo'nun ailesinin kökeni Sefarad Yahudilerine dayanıyor. Sefarad Yahudileri, tarihsel olarak İber Yarımadası'ndan Osmanlı topraklarına göç eden topluluklar arasında yer alıyor.

İzmir'de doğup Türkiye'de yetişen Can Bonomo, Türk şarkıcı ve söz yazarı olarak tanınıyor. Sanatçının Sefarad kökenli bir aileden gelmesi, Türkiye'deki sanat kariyeriyle birlikte anılan biyografik bilgiler arasında bulunuyor.

CAN BONOMO DİNİ NEDİR, YAHUDİ Mİ?

Can Bonomo'nun ailesinin Sefarad Yahudisi kökenli olduğu biliniyor. Ancak ailesinin kökeni ile sanatçının kişisel dini inancı birbirinden ayrı konular olduğundan, yalnızca aile geçmişine dayanarak kişisel inancı hakkında kesin bir yargıda bulunulmamalı.

CAN BONOMO'NUN ANNESİ VE BABASI KİM?

Can Bonomo'nun babası iş insanı Yaşar Bonomo, annesi ise Güneş Bonomo'dur.

Yaşar Bonomo'nun 17 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Yaşar Bonomo'nun ölümüne neden olan hastalık hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.