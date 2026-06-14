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Çağlar Söyüncü sigara içiyor mu?

Çağlar Söyüncü sigara içiyor mu?
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A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya’ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler yeniden gündeme geldi. Milli takım kampında çekildiği iddia edilen görüntülerde, Çağlar Söyüncü’nün sigara içtiği öne sürüldü. Peki, Çağlar Söyüncü sigara içiyor mu? Detaylar haberimizde.

A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya’ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, maç öncesinde sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler yeniden gündeme geldi. Milli takım kampının yapıldığı otelde çekildiği iddia edilen görüntüler, futbol kamuoyunda tartışma yarattı. İddialara göre görüntülerde otel balkonunda bulunan futbolculardan biri Çağlar Söyüncü olarak görülüyor. Peki, Çağlar Söyüncü sigara içiyor mu? Detaylar...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SİGARA İÇİYOR MU?

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Çağlar Söyüncü olduğu iddia edilen kişinin otel balkonunda sigara kullandığı öne sürüldü. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, konu futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda görüntülerin gerçekliği, çekildiği tarih ve iddiaların doğruluğu netlik kazanmış değil. Herhangi bir resmi kurumdan veya ilgili taraflardan doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Çağlar Söyüncü’nün görüntülerde sigara içtiğinin kesin olarak doğrulandığını söylemek mümkün değil.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

A Milli Takım’ın kamp yaptığı otelde çekildiği iddia edilen görüntülerde balkonda üç kişinin bulunduğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları bu isimlerden birinin Çağlar Söyüncü olduğunu öne sürerken, diğer iki kişinin kimliği belirlenemedi.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından konu kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Ancak görüntülerin doğruluğuna ilişkin bağımsız kaynaklar tarafından yapılmış bir teyit bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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