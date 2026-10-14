Bursa okullar tatil mi, 15 Ekim Perşembe Bursa'da okullar yok mu?

15 Ekim Perşembe Bursa'da okullar yok mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'nin Bursa'nın 17 ilçesi için sarı kodlu sağanak uyarısı yapması ve Bursa Valiliği'nin kuvvetli yağış ile fırtınaya karşı uyarıda bulunması, olası bir tatil kararı beklentisini artırdı. İstanbul perşembe günü okulları tatil ederken, Bursa Valiliği'nden henüz benzer bir açıklama gelmedi. Bursa'da perşembe günü okula gidilecek mi? Tüm detaylar haberimizde…

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Bursa Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece Bursa'daki tüm okullarda eğitim ve öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM PERŞEMBE BURSA'DA OKULLAR YOK MU?

Mevcut bilgilere göre Bursa'da 15 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak. Ancak hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunuyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, uygulamanın hangi ilçeleri ve hangi eğitim kurumlarını kapsayacağı Valilik tarafından ayrıca duyurulacak.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN METEOROLOJİK UYARI

Bursa Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Valiliğin açıklamasına göre 14 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, yer yer de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uyarının 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00'e kadar geçerli olduğu bildirildi. Valilik ayrıca bazı ilçeler için fırtına uyarısı yaparken, bu uyarının perşembe günü saat 12.00'ye kadar sürdüğü belirtildi.

METEOROLOJİ UYARISI OKUL TATİLİ ANLAMINA GELİR Mİ?

Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verme yetkisi il valiliklerinde bulunuyor. Bu nedenle Bursa'da okulların tatil edilebilmesi için Bursa Valiliği'nin ayrı bir karar alması ve bunu resmi kanallardan duyurması gerekiyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.

İNEGÖL, GEMLİK VE MUDANYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'nın İnegöl, Gemlik, Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa gibi ilçelerinde de 15 Ekim Perşembe günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Fırtına uyarısının yapıldığı ilçelerde de eğitime ara verildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Yeni bir karar alınmadığı sürece bu ilçelerde de okulların açık olması bekleniyor.

İSTANBUL VE YALOVA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Marmara Bölgesi'nde bazı illerde ise tatil kararı alındı. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verdi. Yalova Valiliği de perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Ancak komşu illerde alınan bu kararlar, Bursa'da da okulların otomatik olarak tatil olacağı anlamına gelmiyor.

BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da 15 Ekim Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışların hafta sonuna doğru etkisini yitirmesi öngörülürken, cuma günü sıcaklıkların 11 ila 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları su baskını, sel ve fırtına gibi olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırıyor.

BURSA'DA OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Bursa'da olası bir okul tatili kararı, Bursa Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir.