Bursa BUSKİ su kesintisi! 25-26 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Mart su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik

Gemlik ilçesinde Hamidiye ve Dr. Ziya Kaya mahallelerinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında içme suyu bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Suyun planlanan saatten önce verilmesi ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması önerilmektedir.

Mustafakemalpaşa

Mustafakemalpaşa ilçesinde Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 23 Mart 2026 ile 3 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Olası kesintilere karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

Nilüfer

Nilüfer ilçesinde Ataevler Mahallesi sınırları içinde Umut Sokak, Ata Bulvarı, Yılmaz Akkılıç Caddesi ve Nene Hatun Caddesi çevresinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların gerekli önlemleri alması istenmektedir.

Osmangazi

Osmangazi ilçesinde Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1255 Sokak ve çevresinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Aynı ilçede Hamitler Mahallesi Damar Sokak ve civarında ise 25 Mart 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.00 arasında yine arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Yıldırım ilçesinde Samanlı Mahallesi Samanyolu Caddesi ve çevresinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca Selçukbey Mahallesi 1. Takım Sokak ve civarında 25 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.