Burcu Tozan kimdir, ne iş yapıyor? Yılmaz Tozan'ın eşi Burcu Tozan kaç yaşında, nereli? Burcu Tozan neden gözaltına alındı?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eşme Belediyesi’ne yönelik yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan dahil 5 şüpheli gözaltına alındı.

YILMAZ TOZAN'IN EŞİ BURCU TOZAN KİMDİR?

Burcu Erdoğan Tozan, Uşak’ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın eşi olarak bilinmektedir. Kamuoyunda özellikle yerel etkinliklerde ve çeşitli sosyal organizasyonlarda eşine eşlik etmesiyle gündeme gelmektedir.

Edinilen bilgilere göre Burcu Tozan, sosyal ve toplumsal etkinliklerde yer almasıyla dikkat çekmekte olup, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çevresinde düzenlenen bazı faaliyetlerde de görünürlük göstermiştir. Sosyal medya platformlarında da aktif olduğu belirtilen Burcu Tozan’ın, Instagram’da “@burcutozan” kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı ve toplumsal yaşam ile sosyal etkinliklere dair içerikler paylaştığı ifade edilmektedir.

BURCU TOZAN NE İŞ YAPIYOR?

Burcu Tozan’ın mesleki faaliyetlerine ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış kapsamlı bir bilgi bulunmamaktadır.

BURCU TOZAN KAÇ YAŞINDA?

Burcu Tozan’ın yaşı ve memleketi hakkında kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

BURCU TOZAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eşme Belediyesi’ne yönelik başlatılan “irtikap” soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Soruşturma çerçevesinde Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile birlikte eşi Burcu Tozan’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın yapılmış, yapılan çalışmalar sonucunda Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Burcu Tozan ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmiştir.

Belediye binasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu da yetkili makamlar tarafından açıklanmıştır.