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Eski milli futbolcu Gökhan Töre ile evliliklerinde boşanma sürecine giren Buket Töre, mahkemeye taşınan iddialarla gündeme geldi. Eşinin mal varlığını elinden çıkarabileceği endişesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurduğu belirtilen Buket Töre'nin dilekçesinde, ortak banka kasasının boşaltıldığı, değerli saatlerin ve tabloların evden alındığı ve kendisine silah doğrultulduğu öne sürüldü. Peki, Buket Töre kimdir? Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte hakkında bilinenler...

BUKET TÖRE KİMDİR?

Buket Töre, eski milli futbolcu Gökhan Töre'nin eşi olarak tanınan bir mimardır. Özel yaşamını ve mesleki çalışmalarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Buket Töre, eşiyle yaşadığı boşanma sürecine ilişkin mahkemeye taşınan iddiaların ardından gündeme geldi.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede yer alan mal varlığına ilişkin talepler ve diğer iddialar, Buket Töre'nin kamuoyunda araştırılmasına neden oldu.

BUKET TÖRE KAÇ YAŞINDA?

Buket Töre'nin 36 yaşında olduğu belirtiliyor. Doğum tarihine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmadığından kesin doğum günü hakkında bilgi verilemiyor.

BUKET TÖRE NERELİ?

Buket Töre'nin memleketi ve doğum yerine ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

BUKET TÖRE NE İŞ YAPIYOR?

Buket Töre mimarlık mesleğiyle ilgileniyor. Mesleki hayatına ve çalışmalarına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış ayrıntılı bir biyografik bilgi bulunmuyor.

BUKET TÖRE VE GÖKHAN TÖRE NEDEN GÜNDEMDE?

Buket Töre, eski futbolcu Gökhan Töre ile devam eden boşanma sürecinde mahkemeye sunulan iddialarla gündeme geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Buket Töre'nin, eşinin mal varlığını elinden çıkarabileceği endişesiyle tedbir kararı talep ettiği belirtildi.

Dava dilekçesinde Gökhan Töre'nin ortak banka kasasını boşalttığı, milyon dolarlık saatleri ve değerli tabloları alarak evden ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca dilekçede, Gökhan Töre'nin eşine silah doğrulttuğu iddiasına da yer verildi.

Gökhan Töre ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddialara karşılık verdi. Taraflar arasındaki hukuki süreç devam ederken dilekçede yer alan iddiaların yargı sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor.