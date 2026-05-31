Bugün maç var mı? 31 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
31 Mayıs Pazar akşamı futbolseverleri, sezonun son haftalarına yaklaşılırken büyük önem taşıyan karşılaşmaların yer aldığı yoğun bir maç programı bekliyor. Lig sıralamasını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyebilecek maçlar, taraftarların ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda. Peki, bugün maç var mı? 31 Mayıs Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bu akşam spor dünyasında futbol ve basketbol karşılaşmalarının öne çıktığı yoğun bir program sporseverleri bekliyor. Kritik mücadelelerin sahne alacağı gecede, lig sıralamasını doğrudan etkileyebilecek sonuçlar büyük bir merakla takip ediliyor. Yüksek tempolu ve rekabet seviyesi yüksek maçlarda alınacak skorlar sezonun seyrini belirleyebilecek nitelikte olurken, tüm gelişmeler spor gündeminin merkezinde yer alıyor.
31 MAYIS SPOR YAYIN AKIŞI
- 07:00 – S Sport: İspanya LaLiga (Futbol) – Canlı
- 07:45 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Final Özet (Futbol)
- 08:00 – TRT Spor: Süper Lig Galatasaray Tüm Goller (Futbol)
- 09:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Futbol)
- 11:00 – A Spor: Milli Takım Zaferler (Futbol)
- 12:00 – TRT Spor: Yüz Yüze Futbol
- 13:00 – S Sport: Özetler (Futbol)
- 14:00 – A Spor: Bir Zamanlar Futbol
- 14:30 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 14:30 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Final Özet
- 18:00 – TRT Spor: Aktüel Futbol
- 20:00 – HT Spor: Nokta Transfer
- 20:00 – A Spor: Milli Takım Dünya Kupası Yolu
- 21:00 – S Sport: İspanya LaLiga 2 (Canlı)
- 21:00 – A Spor: Dünya Kupası Yolunda
- 21:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 22:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 23:00 – TRT Spor: Stadyum Özel