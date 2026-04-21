Bugün maç var mı? 21 Nisan Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

21 Nisan Salı akşamı spor ekranlarında tempo yükseliyor. Futbol ve basketbol branşlarında oynanacak karşılaşmalar, hem lig sıralaması hem de şampiyonluk yarışının gidişatı açısından kritik önem taşıyor. Sahada yaşanacak mücadelelerin sonucu kadar, “hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu da sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 21 Nisan Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

YAYINLAR

  • 19:15 – Smartspor: Machiada - Shabab Al Ahli (Futbol)
  • 20:00 – S Sport Plus: Mallorca - Valencia (Futbol)
  • 20:00 – S Sport Plus: Athletic Bilbao - Osasuna (Futbol)
  • 20:30 – ATV: Konyaspor - Fenerbahçe (Futbol)

  • 21:45 – EXXEN: Leicester City - Hull City (Futbol)
  • 22:00 – TRT Spor: Como - Inter (Futbol)
  • 22:00 – BeIN Sports 3: Brighton and Hove Albion - Chelsea (Futbol)
  • 22:30 – S Sport Plus: Real Madrid - Alaves (Futbol)
  • 22:30 – S Sport Plus: Girona - Real Betis (Futbol)
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

Türkiye dahil 4 ülkeden ABD-İran savaşı için çağrı: Tek seçenek var
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
Samsun'da 'tas kafa' tıraşı yasaklandı

Bir ilimizde bu tıraş yasaklandı

Kuzey Kore'deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi

Aman görmesin! Gizlice kaydedilen görüntüler Kim'i çıldırtacak cinsten
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...

Liseli gençleri işletmesinin tuvaletinde uygunsuz yakaladı
Park halindeki aracını küle çeviren kişi en yakını çıktı

Aracı küle döndü! Görüntülerde yapan kişiyi görünce şoke oldu
KAP açıklaması geldi! Arçelik'ten 261 milyon dolarlık anlaşma

Türk beyaz eşya devinden 261 milyon dolarlık satış anlaşması
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama

Okul saldırganı hayatta mı? Başsavcılıktan açıklama geldi