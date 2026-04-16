Bugün maç var mı? 16 Nisan Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
16 Nisan Perşembe akşamı spor severleri ekran başında yüksek tempo ve heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik mücadeleler, şampiyonluk yarışı ve sıralama hesaplarını doğrudan etkileyebilecek önem taşıyor. Sahada yaşanacak çekişmeli anlar büyük merak uyandırırken, hangi karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 16 Nisan Perşembe bugün kimin maçı var?
YAYINLAR
- 10.00 – HT Spor – Schengen Vizesi (Futbol)
- 10.15 – TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri (Futbol)
- 16.00 – TRT Spor – Gündem Futbol (Canlı)
- 17.00 – EXXEN – Bromley vs Cambridge United (Futbol)
- 19.45 – Tabii – AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk (Futbol)
- 19.45 – Tabii – Celta Vigo vs Freiburg (Futbol)
- 21.00 – TRT Spor – Aktüel Futbol
- 21.00 – A Spor – Süper Lig Analiz (Canlı)
- 22.00 – Tabii – Fiorentina vs Crystal Palace (Futbol)
- 22.00 – Tabii – Strasbourg vs Mainz (Futbol)
- 22.00 – Tabii – AEK vs Rayo Vallecano (Futbol)
- 22.00 – Tabii – Nottingham Forest vs Porto (Futbol)
- 22.00 – Tabii – Real Betis vs Braga (Futbol)
- 22.00 – Tabii – Aston Villa vs Bologna (Futbol)
- 23.00 – A Spor – Son Sayfa (Futbol)
- 00.00 – TRT Spor – Avrupa Stüdyosu (Futbol)