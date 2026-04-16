Bugün grev var mı, 16 Nisan Perşembe öğretmenler grev yapacak mı?

“16 Nisan Perşembe öğretmenler grev yapacak mı?” sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Eğitim-öğretim sürecini doğrudan etkileyebilecek olası grev iddiaları, okullarda derslerin işleyişiyle ilgili belirsizlik oluştururken, konuya ilişkin sendikalardan ve yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar kritik önem taşıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ÖĞRETMENLER 3 GÜN GREVE GİDİYOR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim sendikaları harekete geçti. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen, artan şiddet olaylarına dikkat çekerek 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde ülke genelinde üç gün süreyle iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Kararın ardından “bugün grev var mı?” ve “okullarda dersler yapılacak mı?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi.

OKULLARDA ŞİDDETE KARŞI ÜLKE GENELİNDE EYLEM KARARI

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamalarda, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığı vurgulandı. Sendikalar, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, bu süreçte üretimden gelen gücün kullanılacağını ifade etti. Açıklamada, 15-17 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapılacağı bildirildi.

SENDİKALARDAN “EĞİTİMDE ŞİDDETE HAYIR” MESAJI

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların eğitimde güvenlik sorununu yeniden gündeme taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “Okullarda şiddete hayır” vurgusu yapılırken, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlatılan nöbet eylemine de dikkat çekildi. Eğitim emekçileri, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin can güvenliği için mücadele ettiklerini ifade etti.

“EĞİTİMDE ŞİDDET KADER DEĞİL” VURGUSU

Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan saldırıların eğitim camiasında derin bir üzüntü yarattığı belirtilerek, güvenli eğitim ortamı talebi öne çıkarıldı. Sendika, 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerindeki iş bırakma eyleminin bir “meslek onuru mücadelesi” olduğunu ifade ederek, eğitimde şiddetin normalleştirilmesine karşı durmaya devam edeceklerini açıkladı.