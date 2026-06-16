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Bu akşam maç var mı, bu akşam hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı, bu akşam hangi maçlar var?
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Bu akşam maç var mı, Dünya Kupası karşılaşması oynanacak mı sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü kapsamında günün maç programı merak edilirken, “bu akşam hangi maçlar var?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

“Bu akşam maç var mı, bu akşam Dünya Kupası maçı var mı?” sorusu, futbol takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Turnuvanın grup aşamasında oynanan karşılaşmaların güncel programı araştırılırken, bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

16 HAZİRAN 2026 MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI: DÜNYA KUPASI’NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 16 Haziran 2026 tarihine ait maç programı belli oldu. Futbolseverler gün boyunca oynanan karşılaşmaları yakından takip ederken, günün en önemli maçı Fransa ile Senegal arasında oynanacak.

GÜNÜN İLK MAÇLARI OYNANDI

16 Haziran 2026 maç programında yer alan ilk karşılaşmalarda sahneye Suudi Arabistan ile Uruguay çıktı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Günün bir diğer erken saat maçında ise İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Bu mücadele de 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

FRANSA SENEGAL MAÇI BU AKŞAM

Günün en dikkat çeken karşılaşması ise Fransa ile Senegal arasında oynanacak. 22.00’de başlayacak mücadele, FIFA Dünya Kupası kapsamında TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, iki güçlü ekibin karşılaşmasını büyük bir ilgiyle takip etmeye hazırlanıyor.

DÜNYA KUPASI’NDA GRUP HEYECANI SÜRÜYOR

2026 Dünya Kupası grup aşamasında heyecan her geçen gün artarken, alınan sonuçlar gruplardaki dengeleri de doğrudan etkiliyor. Takımlar bir üst tura çıkabilmek için kritik puan mücadelesi veriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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