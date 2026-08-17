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Bu akşam hangi diziler var? 17 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 17 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Televizyon izleyicileri, 17 Ağustos 2026 Pazartesi TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "17 Ağustos Pazartesi hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında araştırılıyor.

17 Ağustos 2026 Pazartesi TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri izleyiciler tarafından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek günün programlarını ve favori yapımlarının yayın saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 17 Ağustos 2026 Pazartesi güncel TV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Kırgın Çiçekler
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 - Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 - Küçük Ağa
  • 09.30 - Yaprak Dökümü
  • 12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 - Magazin D Yaz
  • 14.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16.45 - Aşk-ı Memnu
  • 18.30 - Kanal D Ana Haber
  • 20.00 - Daha

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 - Çalar Saat
  • 10.00 - Kirli Sepeti
  • 12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı
  • 15.00 - Sen Çal Kapımı
  • 16.45 - Karagül
  • 19.00 - Now Ana Haber
  • 20.00 - Altına Hücum
  • 22.30 - Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 - Yeni Gelin
  • 09.00 - Aşk Laftan Anlamaz
  • 12.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25 - Show Ana Haber
  • 20.00 - Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 - İki Aile
  • 09.30 - Yüksek Sosyete
  • 12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.15 - Güzel Köylü
  • 16.30 - Erkenci Kuş
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Tosun Paşa
  • 22.00 - Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.05 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.00 - Kalk Gidelim
  • 10.15 - Kendi Düşen Ağlamaz
  • 13.30 - Seksenler
  • 14.00 - Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Organize İşler

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - Gel Konuşalım
  • 11.00 - Gazete Magazin
  • 13.00 - Doktor Aksoy
  • 15.30 - MasterChef Türkiye
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
2000

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