Brighton Crystal Palace maçı hangi kanalda, Brighton Crystal Palace nereden CANLI izlenir? Ferdi Kadıoğlu Brighton Crystal Palace maçında oynuyor mu?

Ferdi Kadıoğlu Brighton Crystal Palace maçında oynuyor mu sorusunun yanıtı netleşti. Milli futbolcu, Crystal Palace karşısında Brighton formasıyla sahada yer alıyor. Bu sezon Premier Lig'de Brighton'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan Ferdi, geçen sezon da Crystal Palace'a karşı sergilediği performansla maçın en iyi oyuncusu seçilmişti. Crystal Palace'ın Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olması ise karşılaşmayı Türk taraftarlar için daha da ilgi çekici hale getiriyor. Brighton - Crystal Palace maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

FERDİ KADIOĞLU BRIGHTON CRYSTAL PALACE MAÇINDA OYNUYOR MU?

Evet. Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Crystal Palace ile oynadığı Premier Lig maçında forma giyiyor. Milli futbolcu, teknik direktör Fabian Hürzeler'in güvenini bu maçta da tazeledi. Sezonun açılış haftasında hafif bir sakatlık nedeniyle Aston Villa maçının kadrosunda yer almayan Ferdi, iyileşmesinin ardından takımının vazgeçilmezleri arasındaki yerini yeniden aldı. Milli oyuncu, Brighton'ın sahasında Arsenal'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da ilk 11'de başlamıştı.

FERDİ KADIOĞLU CRYSTAL PALACE'A KARŞI PARLAMIŞTI

Ferdi Kadıoğlu, Crystal Palace karşısında daha önce önemli bir performans sergilemişti. Milli futbolcu, geçen sezon Selhurst Park'ta oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmada 90 dakika sahada kalmış ve taraftarlar tarafından maçın en iyi oyuncusu seçilmişti. Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

BRIGHTON CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton - Crystal Palace maçı, beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. İngiltere Premier Lig'in Türkiye yayın haklarına sahip olan beIN Sports, karşılaşmayı hem televizyon kanalı hem de dijital platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşturuyor.

BRIGHTON CRYSTAL PALACE NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 4'e Digiturk'te 80. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise beIN Sports'un dijital yayın platformu üzerinden maçı canlı izleyebiliyor.

BRIGHTON CRYSTAL PALACE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Brighton - Crystal Palace maçı şifresiz kanallarda yayınlanmıyor. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

BRIGHTON CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de oynanan Brighton - Crystal Palace maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlıyor.

BRIGHTON CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Brighton'ın iç saha maçlarını oynadığı Amex Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. Güney İngiltere'nin iki komşu kulübü arasında oynanan karşılaşmalar, Premier Lig'in yerel rekabet maçları arasında öne çıkıyor.

CRYSTAL PALACE BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Crystal Palace, Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği takımlar arasında yer alıyor. İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'a konuk olacak. Bu nedenle Crystal Palace'ın Brighton karşısındaki performansı, Beşiktaş cephesinde de dikkatle izleniyor.