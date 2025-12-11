Brann Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Brann Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Brann Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Brann Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Brann Fenerbahçe maçı 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

BRANN FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Brann Fenerbahçe maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BRANN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brann Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başladı.

BRANN FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brann Fenerbahçe maçı Bergen'de, Brann Stadion Stadyumu'nda oynandı.