Haberler

Beşiktaş Samsunspor MAÇ ÖZETİ izle! Samsun Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? MAÇ SONUCU!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Samsunspor maç özeti izle! Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Samsunspor – Beşiktaş karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynandı ve büyük bir çekişmeye sahne oldu. Avrupa kupaları hedefini sürdüren Beşiktaş ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Samsunspor’un mücadelesinde tempo özellikle ikinci yarıda yükseldi. Peki, Samsun Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetti. Ev sahibi Samsunspor, sahasında güçlü rakibi Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Samsunspor puanını 42’ye yükselterek 7. sıradaki yerini korurken, Beşiktaş 55 puanda kalarak haftayı 4. sırada tamamladı.

SAMSUN BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 2-1 Samsunspor’un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın kırılma anları özellikle ikinci yarıda yaşandı.

MAÇIN SKOR TABLOSU

Samsunspor 1-0 Beşiktaş (Holse 50’)

Samsunspor 2-0 Beşiktaş (Coulibaly 56’)

Samsunspor 2-1 Beşiktaş (Asllani 90+1)

Beşiktaş, maçın son bölümünde farkı azaltmayı başarsa da kalan sürede beraberlik golünü bulamadı.

LİG TABLOSUNA ETKİSİ

Bu mağlubiyet Beşiktaş açısından kritik bir kayıp olarak değerlendirildi. Avrupa kupaları yarışında önemli puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, haftayı 55 puanla kapattı. Samsunspor ise aldığı galibiyetle üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

