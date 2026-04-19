Beşiktaş Samsunspor MAÇ ÖZETİ izle! Samsun Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? MAÇ SONUCU!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbolseverlerin merakla takip ettiği karşılaşmada Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadele, tempo ve mücadele gücü açısından oldukça yüksek bir 90 dakikaya sahne oldu. Peki, Samsun Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Detaylar...

Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetti. Ev sahibi Samsunspor, sahasında güçlü rakibi Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Samsunspor puanını 42’ye yükselterek 7. sıradaki yerini korurken, Beşiktaş 55 puanda kalarak haftayı 4. sırada tamamladı.

SAMSUN BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 2-1 Samsunspor’un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın kırılma anları özellikle ikinci yarıda yaşandı.

MAÇIN SKOR TABLOSU

Samsunspor 1-0 Beşiktaş (Holse 50’)

Samsunspor 2-0 Beşiktaş (Coulibaly 56’)

Samsunspor 2-1 Beşiktaş (Asllani 90+1)

Beşiktaş, maçın son bölümünde farkı azaltmayı başarsa da kalan sürede beraberlik golünü bulamadı.

LİG TABLOSUNA ETKİSİ

Bu mağlubiyet Beşiktaş açısından kritik bir kayıp olarak değerlendirildi. Avrupa kupaları yarışında önemli puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, haftayı 55 puanla kapattı. Samsunspor ise aldığı galibiyetle üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.